(shareribs.com) London 12.05.2023 - Die Ölpreise stehen auch am Freitag unter Druck, nachdem sie bereits am Donnerstag deutlich nachgegeben hatten. Die Konjunktursorgen der Marktteilnehmer sind groß, nicht nur mit Blick auf die USA, sondern auch auf China. Die Rohölsorten Brent und WTI steuern auf den vierten Wochenverlust in Folge zu. Die Investoren fürchten den drohenden Zahlungsausfall der USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...