Die Schulden-Thematik in den USA, eine hohe Inflation, Zinsangst oder die Sorgen um die Konjunktur - den DAX lässt das alles kalt. Nach einem kurzen Schwächeanfall am Donnerstag zieht er heute schon wieder in Richtung 15.900. Einen Quartalsbericht legt am Freitag nur die Allianz vor. MTU, die Porsche Holding und Vonovia stehen darüber hinaus im Fokus.

Den vollständigen Artikel lesen ...