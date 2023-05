Am Freitag werden unter anderem SAP, Adidas, MTU und BMW Ex-Dividende gehandelt. Doch sollten Anleger den unverhofften Rabatt beim Kurs nutzen? Oder ist bei manchen Titeln erst einmal Finger weg angesagt? Oftmals stellt der Ex-Dividende Tag einen guten Zeitpunkt für Investoren dar in eine Aktie zu investieren. Heute gehen gleich vier deutsche Aktien Ex-Dividende und sind deswegen kräftig im Minus. Investoren sollten deswegen allerdings nicht in Panik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...