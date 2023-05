Bei BYD steigt der Umsatz im ersten Quartal 2023 von 66,8 Milliarden CNY auf 120,0 Milliarden CNY an. Netto verdient der Konzern 4,13 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren es 810 Millionen CNY. Je Aktie sind dies 1,42 CNY (Vorjahr: 0,28 CNY). Der Absatz bei Elektrofahrzeugen steigt zum Jahresauftakt um 90 Prozent an, im April liegt das Plus bei 98 Prozent. ...

