Die Deutsche Telekom ist an der Börse noch immer eine Ausnahmeerscheinung. Schon seit Jahren liefert der Konzern den Anlegern verlässliche und hohe Kursgewinne. Auch wenn es zuletzt keine neuen Kursrekorde zu sehen gab, so bleibt der Aufwärtstrend an sich ungebrochen.Mit den jüngsten Zahlen lieferte die Deutsche Telekom (DE0005557508) den Bullen nun weiteren Rückenwind. Mit 15,4 Milliarden Euro konnte der Konzern einen satten Gewinn vorweisen. Jener kam zwar hauptsächlich durch den Verkauf der Funkturmsparte zustande, woran sich an den Märkten aber ...

