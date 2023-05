Die Aktie des Münchener Autoherstellers verliert am Freitag mehr als sieben Prozent und rangiert am DAX-Ende. Dahinter steckt jedoch keine fundamentale Schreckensnachricht, sondern vielmehr der Dividendenabschlag. Die BMW-Aktie wird ex Dividende gehandelt. BÖRSE ONLINE checkt, ob sich heute womöglich ein Kauf des Papiers lohnt. Die Hauptversammlung von BMW hat am Donnerstag, 11. Mai 2023 beschlossen, dass für das Geschäftsjahr 2022 pro BMW-Stammaktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...