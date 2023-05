In diesem Kurzportrait geht es um Roper Technologies, der aktuell 27 Beteiligungen gehören, die Software sowie technologiegestützte Produkte und Lösungen entwerfen und entwickeln. Ropers Business kann dabei in drei Segmente gegliedert werden: Application Software Network, Software Technology und Enabled Products.Seit 1992 ist Roper an der Börse gelistet und wächst besonders durch Übernahmen von aussichtsreich positionierten Marktführern in Nischenmärkten. Das Unternehmen bietet ein sehr breit gefächertes Angebotsspektrum, das von Software für Baufirmen, Kartensysteme und integrierte Sicherheits-, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...