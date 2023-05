Freude an Musik und Musikinstrumenten für Kinder in aller Welt

In Zusammenarbeit mit dem Delhi Board of School Education führte die Yamaha Corporation (im Folgenden "Yamaha") im April an zehn öffentlichen Grundschulen in Indien Musikunterricht nach japanischem Vorbild mit Blockflöten für Schüler der Klasse V ein. Seit 2017 werden an privaten Grundschulen in Indien Blockflöten- und Keyboard-Programme als außerschulische Aktivitäten angeboten, aber dies ist das erste Mal, dass ein solches Programm im Rahmen des öffentlichen Grundschulunterrichts stattfindet. Das von Yamaha angebotene Programm umfasst nicht nur die Ausbildung im Spielen von Blockflöten, sondern auch Gruppenarbeit und Diskussionen innerhalb der Klassen, um das gegenseitige Verständnis zu fördern. Bevor dieser Musikunterricht anläuft, findet eine Schulung der Musiklehrer mit Schwerpunkt auf einem ganzheitlichen Lernansatz statt. In Zukunft sollen dann nach den Vorstellungen von Yamaha weitere Schulen in Delhi in das Programm einbezogen werden. "Einführung eines Musikunterrichts nach japanischem Vorbild in die Grundschulen in Indien" wurde vom japanischen Ministerium für Bildung, Sport, Wissenschaft und Technologie (MEXT) als ein von EDU-Port Japan*1 unterstütztes Projekt für 2022 aufgenommen.

Classes at public primary school in India

Über School Project

Als umfassender Hersteller von Musikinstrumenten hat Yamaha die Vorteile der Musik und des Instrumentalunterrichts an Musikunterrichtsstätten auf der ganzen Welt herausgestellt. Insbesondere das School Project von Yamaha, das von dem Unternehmen seit 2015 vor allem in Schwellenländern entwickelt wird, ist eine Initiative zur Förderung von Aktivitäten mit Musik und Musikinstrumenten in der öffentlichen Bildung, um die Freude an Musik und Musikinstrumenten zu vermitteln. Bis heute hat Yamaha insgesamt 2.020.000 Kindern (Stand März 2023) in sieben Ländern Malaysia, Indonesien, Vietnam, Indien, Brasilien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten die Möglichkeit gegeben, ein Instrument zu erlernen, und dazu beigetragen, ein Umfeld zu schaffen, in dem Kinder Spaß an Musik und dem Spielen von Musikinstrumenten haben.

Mit dieser Initiative möchte Yamaha einen Beitrag zu den Zielen 4 ("Qualitativ hochwertige Bildung"), 10 ("Verringerung von Ungleichheiten"), 16"("Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen") und 17 ("Partnerschaften für die Ziele") der Nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) leisten sowie die nicht-kognitiven Fähigkeiten von Kindern durch Musik und Instrumentalunterricht entwickeln und ein Geschäftsmodell für musikalische Bildungsaktivitäten formulieren, das auf die Bildungssituation in Schulen weltweit zugeschnitten ist.

Kommentar von Yasuhiro Yonehara, First Secretary, Japanische Botschaft in Indien

Schlendert man durch die Straßen Indiens, so hört man neben dem geschäftigen Treiben der Stadt auch Musik. In Bollywood-Filmen sieht man Schauspieler, wie sie zu lebensfrohen Liedern ausgelassen tanzen. Die Menschen in Indien sind sehr mit Musik vertraut, und ich denke, dass Musik ein wesentlicher Bestandteil ihres Lebens ist. Es ist so schön, wenn indische Kinder eine Blockflöte, ein ihnen unbekanntes Instrument, in die Hand nehmen, es spielen lernen und Musik machen. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass die Initiative, die dies möglich macht, ein großer Erfolg wird.

*1 EDU-Port Japan PPL ist eine "öffentlich-private, landesweite" Initiative zur Förderung des japanischen Bildungswesens im Ausland unter Nutzung einer öffentlich-privaten Kooperationsplattform, die vom japanischen Ministerium für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie (MEXT) unterstützt wird.

https://www.yamaha.com/en/about/activities/school_project/

