Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachdem die akuten Verwerfungen im Bankensystem nachgelassen haben, gehen die Marktteilnehmer zwar wieder davon aus, dass die EZB die Leitzinsen noch etwas weiter anheben wird, so die Analysten der DekaBank.Gleichzeitig würden sie aber bereits für das kommende Jahr ausgeprägte Leitzinssenkungen antizipieren, was sich in einem stark inversen Verlauf am kurzen Ende der Bundkurve im Laufzeitbereich zwischen ein und zwei Jahren niederschlage. Nach Erachten der Analysten würden sich die Marktteilnehmer damit zu stark an den Leitzinserwartungen für die US-Notenbank FED orientieren und die Persistenz der Inflation im Euroraum sowie die Reaktion der EZB hierauf unterschätzen. Ihre Leitzinserhöhungen in den kommenden Monaten und ihre begleitenden Kommentare sollten daher einen Anstieg der Renditen vor allem in den Laufzeitbereichen von zwei bis fünf Jahren zur Folge haben. (Volkswirtschaft Prognosen Mai 2023) (12.05.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...