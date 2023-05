Evotec wurde in jüngerer Vergangenheit geplagt von einer vorwiegend negativen Berichterstattung. Erst setzte ein Hackerangriff dem Unternehmen zu. Das Management bekundete zwar bereits, dass die Schäden sich in Grenzen halten. Richtig absehbar ist für die Anteilseigner dennoch noch nicht, was das Ganze bedeuten mag.Anzeige:Eine unangenehme Folge des Ganzen ist, dass Evotec (DE0005664809) die Vorlage seiner Zahlen verschieben musste und dadurch vorübergehend aus dem MDAX herausgeflogen ist. Nun gelingt es dem Unternehmen aber endlich, wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...