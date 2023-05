Seit der Übernahme ist das FahrerWerk ein wichtiger Bestandteil der Strategie der 123fahrschule (123fs) und sichert Umsatz- und Ertragswachstum sowie den Zugang zu gut ausgebildeten Fahrlehrern. Alle Anzeichen deuten auf ein anhaltendes Wachstum in der zweiten Jahreshälfte hin, mit dem Ziel, im GJ23 ein ausgeglichenes EBITDA-Niveau zu erreichen. Die Analysten von AlsterResearch erwarten, dass sich diese positive Entwicklung bis ins Jahr 2024e fortsetzen wird, wenn der Online-Theorieunterricht in Deutschland wieder möglich sein wird. Es wird erwartet, dass die Regierung nach der Sommerpause einen Gesetzesentwurf zur flächendeckenden Einführung digitaler Lernmethoden vorlegen wird. Gemeinsam mit dem FahrerWerk ist 123fs in der Pole Position, um davon langfristig zu profitieren. Insgesamt sieht AlsterResearch den Investment Case bestätigt und stuft die Aktie erneut auf KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/123fahrschule%20SE





