Der schweizerische Hersteller intelligenter Stromzähler traf mit seinen Produkten im Geschäftsjahr 2022 auf eine hohe Nachfrage. Insbesondere galt dies in den USA mit + 25,7 % beim Umsatz, fast das Doppelte der Wachstumsrate in Europa. Der Unterschied ist laut Management darauf zurückzuführen: In den USA herrsche ein noch größerer Druck, durch Verbrauchsmessung zu Einsparungen beim Stromverbrauch zu gelangen. Bei der Erneuerung veralteter Infrastrukturen haben außerdem Lieferanten aus altbewährten Zusammenhängen einen Vorteil, sprich: Gerade Unternehmen aus der Schweiz genießen in den USA den Ruf großer Zuverlässigkeit.



