Die SynBiotic SE hat erfolgreich 158.479 neue Aktien zu einem Bezugspreis von 6,31 Euro je Aktie platziert und damit ihr Grundkapital um eine Million Euro erhöht. Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat beschlossen, eine Wandelanleihe in Höhe von bis zu 1,5 Mio. Euro zu begeben. Die Mittel sollen für weiteres Wachstum in bestehenden und neuen Geschäftsfeldern eingesetzt werden. Die Analysten von AlsterResearch haben die neuen Aktien in ihrem Modell berücksichtigt, was zu einem geringen Verwässerungseffekt von nur 3,5% auf ihr Kursziel führt. Mit den frischen Mitteln sei das Unternehmen jedoch vorerst finanziert. Die Experten von AlsterResearch halten daher an ihrem Rating mit einem leicht reduzierten Kursziel fest, die Einstufung bleibt jedoch auf KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter research-hub.de/companies/Synbiotic%20SE





