Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Angesichts von Zinsentscheidungen fielen in der Vorwoche die Primärmarktaktivitäten für erstrangig unbesicherte Anleihen relativ gering aus, so die Analysten der Helaba.In dieser Woche stelle sich das Bild etwas differenzierter dar. Insgesamt habe beobachtet werden können, dass Senior Emissionen - sowohl im Preferred als auch im Non-Preferred-Format auf den "Post Credit Suisse Niveaus" solide vom Markt aufgenommen worden seien. Zunächst hätten die Caixa Bank (Senior Non-Preferred) ein Social Bond (1 Mrd. EUR, 4NC3) und die NatWest Group eine 1 Mrd. EUR, 5,75NC4,75 Fixed-Anleihe, jeweils im Benchmark-Format platziert. Da sich die Nachrichtenlage rund um den US-Bankensektor mehrheitlich negativ dargestellt habe, sei deren Performance am Sekundärmarkt allerdings ausbaufähig gewesen. ...

