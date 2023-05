Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die EZB betrachtet ihre Geldpolitik mittlerweile zwar als restriktiv, hält dies aber noch nicht für ausreichend, um in angemessener Zeit einen Rückgang der Inflation auf 2% sicherzustellen, so die Analysten der DekaBank.Sie würden daher erneute Zinsschritte von jeweils 25 Basispunkten im Juni und Juli erwarten. Danach dürfte die EZB die allmählich nachlassende Kerninflation und die schwache Kreditvergabe als hinreichende Belege ansehen, dass eine weitere Straffung nicht notwendig sei. Mit dem Beginn von Leitzinssenkungen würden die Analysten jedoch erst in der zweiten Jahreshälfte 2024 rechnen. ...

