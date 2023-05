NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair mit Blick auf einen Großauftrag an Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Nachdem Verhandlungen über einen solchen Auftrag 2021 abgebrochen worden seien, sei der Deal nun doch noch zustande gekommen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der Größe des Auftrags dürfte Ryanair einen guten Preis ausgehandelt haben./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2023 / 05:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2023 / 05:24 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BYTBXV33

