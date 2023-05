Die Metro AG (Metro) meldete ein gutes 2. Quartal, in dem Umsatz und adj. EBITDA um 4% bzw. 8% über den Erwartungen lagen. Das Unternehmen verzeichnete weiterhin eine erfreuliche Dynamik in allen Vertriebskanälen und Regionen, mit Ausnahme von Russland. Allerdings blieben die Margen unter Druck. Während das Management eine deutliche Erholung des Verbrauchervertrauens in der EU hervorhob, wurde der Jahresausblick bestätigt, welcher allerdings eine schwache Visibilität widerspiegelt. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen die Empfehlung zu HALTEN mit einem unveränderten Kursziel von EUR 8,20. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Metro%20AG





