Singulus baut die eigenen Aktivitäten aus und expandiert in die Wasserstoff-Branche. Mit Hilfe des Know-Hows im Bereich der Beschichtungstechnik sollen "Lösungen für verschiedene Anwendungen, wie die Herstellung von Bipolarplatten, bereitgestellt werden", teilt das Unternehmen aus Kahl am Main am Freitag mit. Solche Platten kommen in Brennstoffzellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...