Der US-Leitindex S&P 500 bleibt in einer Seitwärtsbewegung - kommt nun die Zins-Wende, ist nun nicht doch eher Rezession und nicht mehr Inflation das entscheidende Thema? In dieser Woche war das große Thema an den Märkten zweifelsohne die Veröffentlichung der neuesten Daten zur Inflation in den USA. Sie brachten kleine Rückgänge, keine große Überraschung, aber ...

