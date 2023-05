Im ersten Quartal steigt der Umsatz bei Nordex von 933 Millionen Euro auf 1,22 Milliarden Euro an. Es gibt ein EBITDA von -114,9 Millionen Euro (Vorjahr: -88,9 Millionen Euro). Der Verlust steigt von 150,5 Millionen Euro auf 214,8 Millionen Euro an. Der Auftragseingang verbessert sich um 14 Millionen Euro auf 917 Millionen Euro. 2023 will das Unternehmen ...

