FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Engie nach Zahlen zum ersten Quartal von 16,50 auf 17,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese bezeichnete Analyst James Brand in einer am Freitag vorliegenden Studie als sehr stark. Sie hätten sowohl seine als auch die Konsensschätzungen deutlich übertroffen. Das Segment Handel und Energiemanagement des Versorgers habe im ersten Quartal nahezu das Jahresziel erreicht./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2023 / 06:54 / CEST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0010208488

