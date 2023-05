Nasdaq Stockholm AB: Delisting of instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc (268/23)

The below instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc below will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN TURBO L OMX AVA 84 GB00BVZX8408 TURBO L NASDQ AVA 90 GB00BL016452 BEAR SBUX X5 AVA 3 GB00BL01WS18 TURBO S NASD AVA 140 GB00BNTTC682 MINI L SIMCORP AVA 2 GB00BNV19M70 TURBO L NASD AVA 223 GB00BNV56736 MINI L ANIC AVA 5 GB00BQR8V839 MINI L FNM AVA 14 GB00BQR8Y841 TURBO S COPPE AVA 35 GB00BQR96H01 MINI L IMGN AVA 1 GB00BQRBJW29 MINI S HTRO AVA 19 GB00BQRBN643 The last day of trading will be May 15, 2023 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.