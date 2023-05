GR Silver Mining hat erst jüngst seine Ressource auf dem Silberprojekt Plomosas deutlich vergrößert. Die Analysten von Beacon Securities sind begeistert und geben ein Kursziel von 0,75 CAD aus.

GR Silver Mining vergrößert Ressource deutlich

GR Silver Mining (0,09 CAD | 0,06 Euro; CA36258E1025) hat erst jüngst eine neue Ressourceschätzung für sein Plomosas-Projekt in Mexiko veröffentlicht. Dabei konnten die Kanadier die Ressource insgesamt auf rund 134 Mio. Unzen Silberäquivalent vergrößern, wie aus dem technischen Bericht hervorgeht. Davon befinden sich 85 Mio. Unzen Silberäquivalet in der Kategorie "indicated" (angedeutete Mineralressource) und 49 Mio. Unzen in der Kategorie "inferred" (vermuteten Mineralressource).

Analysten sehen Chancen auf einen Versiebenfacher!

Nun haben die Analysten von Beacon Securities die Ressourcenschätzung in ihr Analysemodell eingearbeitet. Dabei konzentrieren sie sich weiterhin auf den reinen Silber- und Goldanteil, der etwa 94 Mio. Unzen ausmacht. Beacon sieht eine deutliche Unterbewertung ...

