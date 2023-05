Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Kursrally der Kryptowährungen aus den ersten Monaten des Jahres ist ins Stocken geraten, so die Deutsche Börse AG.Bitcoin, Ethereum & Co. würden auf der Stelle treten oder hätten an Wert verloren. Zuletzt sei nicht gut angekommen, dass die weltgrößte Kryptobörse Binance Abhebungen von Bitcoin gleich zweimal innerhalb zwölf Stunden habe aussetzen müssen, wegen Überlastung der Blockchain. Schon länger sei bekannt, dass Binance auch Probleme mit den Regulatoren habe. "Das ist nicht gerade vertrauensbildend", kommentiere Jan Duisberg, der für die ICF Bank ETFs, aktive Fonds und auch Krypto-ETNs handle. ...

