Der Lebensmittelhändler Rewe kooperiert bei der Belieferung seiner Supermärkte im Raum Berlin mit dem schwedischen Frachttechnologieunternehmen Einride und setzt in diesem Kontext künftig auf eine vernetzte Flotte von sieben Mercedes-Benz eActros 300. Die sieben vollelektrischen Lkw beliefern von den Logistikzentren in Oranienburg und Berlin-Mariendorf aus rund 306 Supermärkte in Berlin und Brandenburg. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...