Während das Management von Volkswagen am Mittwoch auf der Hauptversammlung jede Menge Kritik einstecken musste, wurde das Führungsteam von BMW am Donnerstag auf der Aktionärsverammlung gelobt. Ein Blick auf die Kursentwicklung der beiden Papiere macht deutlich, wer den besseren Weg eingeschlagen hat. Während die BMW-Aktie seit Jahresbeginn rund 27 Prozent gut gemacht hat, kommt das Papier von VW nicht einmal auf 10 Prozent plus.

