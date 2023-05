FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 nach einem Gespräch mit Finanzchef Markus Boser auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. In einen vom Unternehmen entwickelten Preisindex für Gebrauchtwagen flössen drei Millionen seit 2015 gesammelte Datensätze ein, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach starken Preisanstiegen im vergangenen Jahr habe es im Schlussquartal 2022 einen Preisrückgang gegeben. Im Auftaktquartal 2023 sei es zu einer Stabilisierung gekommen./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2023 / 06:54 / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2LQ884

