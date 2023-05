Wien (www.fondscheck.de) - Der Münchner Maklerpool Fonds Finanz zahlt seinen Vertriebspartnern bis zu 20.000 Euro je angeworbenem Finanzanlagenvermittler, so die Experten von "FONDS professionell".Die Aktion, die "Makler werben Investmentmakler" benannt sei, gelte vom 15. Mai bis 15. Juli 2023. "Für jeden Interessenten, der sein Investmentgeschäft in Zukunft erfolgreich über die Fonds Finanz abwickelt, erhält der werbende Makler eine einmalige Prämie", teile das Unternehmen mit. Pro Million Euro an neu geworbenem Fondsbestand zahle der Maklerpool 500 Euro, maximal seien 20.000 Euro möglich. ...

