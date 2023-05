Der in Marseille ansässige Logistikdienstleister Ceva Logistics will seine weltweite Flotte an Elektrofahrzeugen bis Ende 2025 auf 1.450 Exemplare erweitern. Bisher nutzt Ceva auf allen Kontinenten gut 200 Elektro-Transporter über seine Tochtergesellschaft Colis Privé sowie rund 20 E-Lkw. Binnen zweieinhalb Jahren will Ceva nun auf 1.000 elektrische Lieferwagen, 300 Elektro-Lkw und 150 Elektro-Sattelzugmaschinen ...

