HORNBACH Gruppe stellt die Weichen für die Zukunft: Vorstandsgremien der HORNBACH Baumarkt AG und der HORNBACH Management AG werden erweitert



12.05.2023

HORNBACH Gruppe stellt die Weichen für die Zukunft: Vorstandsgremien der HORNBACH Baumarkt AG und der HORNBACH Management AG werden erweitert Bornheim (Pfalz), 12. Mai 2023. Der Aufsichtsrat der HORNBACH Baumarkt AG hat Christa Theurer, Mitglied der Geschäftsleitung Deutschland, sowie Jan Hornbach, Geschäftsführer HORNBACH International GmbH, und Nils Hornbach, Mitglied der Geschäftsleitung Deutschland und Leiter E-Business bei der HORNBACH Baumarkt AG, zum 1. Juni 2023 in den Vorstand der HORNBACH Baumarkt AG berufen. Die Bestellung erfolgt für 3 Jahre. Christa Theurer wird im Vorstand die Operative Deutschland - den Betrieb der 98 Bau- und Gartenmärkte hierzulande und in Luxemburg - verantworten. Jan Hornbach übernimmt die Verantwortung für die Operative International - den Betrieb der 71 Bau- und Gartenmärkte in den sieben europäischen Ländern des Geschäftsgebiets. Nils Hornbach verantwortet auf Vorstandsebene den Geschäftsbereich E-Business sowie das Fachmarktkonzept für Bodenbeläge, die HORNBACH unter der Marke BODENHAUS führt, und die HORNBACH Forst GmbH. "Christa Theurer hat als Mitglied der Geschäftsleitung und als Kollegin mit einer langen Betriebszugehörigkeit maßgeblich zum Erfolg der vergangenen Jahre beigetragen. Ihre Erfahrung aus der engen Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen in den HORNBACH Märkten in Deutschland bereichert den Vorstand der HORNBACH Baumarkt AG", so Erich Harsch, Vorsitzender des Vorstands der HORNBACH Baumarkt AG. Mit der Entscheidung betont HORNBACH noch einmal die Bedeutung der Operative im Konzern. Gleichzeitig sind die Neubestellungen auch ein klares Bekenntnis der Gründerfamilie zur Unternehmensgruppe. "Mit der Berufung meiner Neffen Jan Hornbach und Nils Hornbach und mit meinem Sohn, Dr. Christian Hornbach, der bereits seit 1. Januar 2022 Vorsitzender der Geschäftsführung der HORNBACH Baustoff Union ist, haben wir weiter Schritte für die Zukunft unseres erfolgreichen Familienunternehmens eingeleitet. Die sechste Generation aus der Familie Hornbach rückt sukzessive nach und wird künftig noch aktiver an der strategischen Weiterentwicklung unseres Geschäfts mitwirken", so Albrecht Hornbach, Vorsitzender des Aufsichtsrats der HORNBACH Baumarkt AG sowie Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Management AG. Christa Theurer ist seit 1994 bei HORNBACH. Sie war viele Jahre Regionalleiterin und ist seit Oktober 2019 Mitglied der Geschäftsleitung Deutschland der HORNBACH Baumarkt AG. Der positive Trend beim Umsatz- und dem Geschäftsverlauf der Landesgesellschaft in Deutschland basieren auch auf ihrem Engagement. Seit 2009 ist Jan Hornbach im Unternehmen. Als Geschäftsführer hat er seit 2016 die Verantwortung für die HORNBACH International GmbH, also die Operative in den HORNBACH Auslandsgesellschaften, übernommen. Außerhalb von Deutschland erwirtschaftet die HORNBACH Gruppe etwas mehr als die Hälfte des Umsatzes von 6,3 Mrd. Euro. Nils Hornbach ist seit acht Jahren im Unternehmen. Er hat sich in den vergangenen Jahren sehr für die Entwicklung neuer Geschäftsfelder engagiert, wie zum Beispiel BODENHAUS, dem HORNBACH Fachmarktkonzept für Bodenbeläge. Zudem hat er zum Erfolg von HORNBACH als Verantwortlicher für das E-Business beigetragen. Neben dem Vorstand der HORNBACH Baumarkt AG wird auch der Vorstand der HORNBACH Management AG, der persönlich haftenden Gesellschafterin der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, erweitert. Erich Harsch wird zum 1. Juni 2023 - zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Vorsitzender des Vorstands der HORNBACH Baumarkt AG - in den Vorstand der Management AG berufen. Er wird in der HORNBACH Management AG die Baumarktsparte verantworten. Seine Bestellung erfolgt für fünf Jahre. Die Laufzeit seines Vertrags als Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Baumarkt AG wird auf die gleiche Gültigkeitsdauer angepasst und damit vorzeitig verlängert.

Übersicht des Vorstands der HORNBACH Management AG ab 1. Juni 2023: Albrecht Hornbach (Vorsitzender): Baufachhandel (HORNBACH Baustoff Union GmbH), Immobilien (HORNBACH Immobilien AG) Karin Dohm: Finanzen, Rechnungswesen, Steuern, Konzerncontrolling, Risikomanagement, Revision, Recht, Compliance, Investor Relations Erich Harsch: Bau- und Gartenmärkte (HORNBACH Baumarkt AG), Public Relations

Übersicht des Vorstands der HORNBACH Baumarkt AG ab 1. Juni 2023 Erich Harsch (Vorsitzender): Strategische Entwicklung, Operating Services, Expansion, CSR, Public Relations

Karin Dohm: Finanzen, Rechnungswesen, Steuern, Controlling, Risikomanagement, Revision, Recht, Compliance, Investor Relations Jan Hornbach: Operative International Nils Hornbach: E-Business, Hornbach Forst, Bodenhaus Susanne Jäger: Sortiment und sortimentsnahe Dienstleistungen, Eigenmarken, Einkauf, Qualitätssicherung, Store Development



Karsten Kühn: Marketing, Kommunikation, Organisationsentwicklung, Mitarbeiter*innen und Arbeitsdirektor Ingo Leiner: Logistik, Bauwesen, Technischer Einkauf Dr. Andreas Schobert: Technologie Christa Theurer: Operative Deutschland Die HORNBACH Gruppe ist ein unabhängiges, familiengeführtes und börsennotiertes Großunternehmen (ISIN DE0006083405), das im Geschäftsjahr 2022/23 (Bilanzstichtag: 28. Februar 2023) einen Nettoumsatz von 6,3 Mrd. EUR erzielte. Damit gehört die HORNBACH Gruppe zu den fünf größten Handelsunternehmen für Bau- und Gartenbedarf in Europa. 1877 gegründet, blickt HORNBACH als einziges Unternehmen der Baumarkt-Branche auf eine sechs Generationen überdauernde Firmengeschichte. Aktuell betreibt der Konzern 169 Bau- und Gartenmärkte, zwei Fachmärkte sowie Onlineshops in neun Ländern Europas. Verkaufskonzept und Sortiment sind ganz auf die Bedürfnisse von Projektkunden und Profis ausgerichtet. HORNBACH garantiert seinen Kundinnen und Kunden dauerhaft niedrige Preise und ist damit Preisführer in der Branche. Die hohe Qualität der Beratung und der exzellente Service wurden dem Unternehmen in zahlreichen unabhängigen Tests und Studien bescheinigt. Mit Pionierleistungen wie dem ersten kombinierten Bau- und Gartenmarkt (1968), dem ersten Megastore (1980) und dem ersten Baumarkt mit Drive In (2003) beweist HORNBACH ständig aufs Neue seine Innovationskraft. HORNBACH gilt seit Jahrzehnten als Jobmaschine: Mittlerweile sind mehr als 25.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Erfolg des Unternehmens beteiligt.

Pressekontakt: Christian Grether Leitung Public Relations Tel.: +49 (0) 6348 / 60 2571 E-Mail: christian.grether@hornbach.com Investor Relations Kontakt: Antje Kelbert Leiterin Investor Relations Tel.: +49 (0) 6348 / 60 2444 E-Mail: antje.kelbert@hornbach.com Web: hornbach.de | hornbach-holding.de



