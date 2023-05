Bei dem Biotech-Titel Xortx Therapeutics geht es jetzt ans Eingemachte. Die FDA hat dem Medikamentenkandidaten des Unternehmens die Berechtigung zur beschleunigten Zulassung zugesprochen. Nun wartet der Markt auf einen Lizenzdeal und den Start der entscheidenden Phase III.

Xortx Therapeutics: Medikamentenkandidat erhält Orphan Drug-Status

Anfang Februar hatten wir Ihnen die Aktie von Xortx Tehrapeutics (0,63 Euro | CA98420Q2071) vorgestellt (siehe hier). Das Biotechunternehmen mit Listing an der Nasdaq hat mit dem Medikamentenkandidaten X-RX-008 einen echten, potenziellen Blockbuster im Portfolio. Damals hatte man den Orphan Drug-Status bei der US-Aufsichtsbehörde FDA beantragt. Ende April wurde dieser gewährt - ein Ritterschlag in der Branche und wichtiger Meilenstein für das Unternehmen. Inzwischen gab es auch schon ein sogenanntes Typ-D-Meeting mit der Behörde, um die Einzelheiten eines beschleunigten Zulassungsverfahrens, das klinische Studienprotokoll sowie die vorgelegten Pläne für das zukünftige klinische Entwicklungsprogramm zu besprechen. X-RX-008 zielt auf einen Milliardenmarkt. Allein in den USA werden 150.000 Menschen wegen Zystennieren behandelt. Die Kosten der Dialyse liegen bei grob 90.000 US-Dollar pro Patient. Xortx hätte bei einer erfolgreichen Phase III und einer Zulassung Chancen, einen relevanten Teil des Marktes zu erobern.

Aktie im Seitwärtsmodus!

Doch bis dahin - laut Plan 2026 - ist es noch ein weiter Weg. Und der ist durchaus steinig. So hat sich die Aktie seit Februar trotz des Erfolgs bei der FDA kaum bewegt und liegt nur minimal vorn. Jeder Anflug von höheren Kursen wurde von Verkäufen gekontert. Aufgrund ...

