Die Nordex-Aktie hat am Freitag ihre Anfangsverluste am Nachmittag wettgemacht und ist nicht nur deutlich ins Plus gesprungen, sondern auch an die Spitze des MDAX. Im frühen Handel waren die Papiere aufgrund eines weiterhin verlustreichen Geschäfts des Windkraftanlagenbauers um bis zu 5,6 Prozent abgesackt.Ein hoher Bestand an alten Projekten belastete Nordex auch im ersten Quartal. Die Branche leidet bereits seit vielen Monaten unter Lieferkettenproblemen und hohen Kosten und muss momentan viele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...