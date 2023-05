Die Kohlesparte von Teck Resources könnte an ein Konsortium unter der Federführung von Pierre Lassonde verkauft werden. Glencore könnte dadurch endgültig mit seinem Übernahmeversuch scheitern, beschäftigt sich derweil aber mit dem Aufbau von Europas größter Recyclingfabrik. Groß bauen will auch Tesla: Die Lithiumraffinerie in Texas soll für 1 Mio. E-Autos reichen. Um Lithium geht es ...

