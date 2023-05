35 von 40 DAX-Unternehmen haben vorgelegt. Hälfte übertrifft Analysten-Prognosen - deutlich mehr als im langjährigen Durchschnitt. Aber wie geht es jetzt weiter? Die DAX-Berichtssaison für das erste Quartal läuft auf Hochtouren. So legten allein am Donnerstag Bayer, RWE, Deutsche Telekom und Merck Zahlen vor. Während Bayer nach einem schwachen Jahresauftakt an der Börse abgestraft wurde, rückte die Deutsche Telekom mit soliden Zahlen und verbessertem ...

