Der Dax hat am Freitag seine moderaten Vortagesverluste so ziemlich wettgemacht und lag am Nachmittag moderat im Plus. Für den ganz großen Wurf reichte es allerdings nicht. Also nach wie vor der DAX auf Richtungssuche, wie eigentlich schon seit Wochen. Im Blick standen die Allianz mit Zahlen und die Frage nach dem weiteren Vorgehen bei der US-Schuldenobergrenze. Das Börsen.Briefing. hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie über die Episoden-Übersicht von DER AKTIONÄR.Hinweis: Die im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...