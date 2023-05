Bern (ots) -Die vierteilige Audioserie "Passion Pflege - der Lindenhof zum Hören" wurde anlässlich des Internationalen Tages der Pflege lanciert und ist eine Würdigung der Pflegenden der Lindenhofgruppe.Am 12. Mai ist der Internationale Tag der Pflege. Er wird jährlich zu Ehren des Geburtstags von Florence Nightingale gefeiert. Sie ebnete den Weg dafür, dass sich die Pflege von einer Tätigkeit zu einem Beruf entwickelte. Am Tag der Pflege wird weltweit den Pflegenden für ihre Einsätze und ihre Arbeit gedankt.Kunstprojekt für die Lindenhofgruppe-Pflegenden: die eigene AudioserieMit finanzieller Unterstützung der Stiftung Lindenhof Bern wurde ein Kunstprojekt ins Leben gerufen und eine vierteilige Audioserie zur Geschichte der Pflege des Lindenhofs realisiert: "Passion Pflege - der Lindenhof zum Hören". Erzählt werden vier kleine, feine Geschichten über die Pflege von gestern und heute. Die professionell produzierte Serie erinnert an den Ursprung des Lindenhofs als Pflegeschule und spannt dabei den Bogen bis zu aktuellen Themen.Die Pflegenden der Lindenhofgruppe wurden am 12. Mai 2023 zur Vernissage der Audioserie auf dem Lindenhof-Areal eingeladen. Vor Ort waren unter anderem Vertretende des Stiftungsrates und der Geschäftsleitung der Lindenhofgruppe sowie Pflegende der Spitalgruppe. Zudem wurden am Internationalen Tag der Pflege auf allen Pflege-Abteilungen "Geburtstagskuchen" mit einem speziellen Sujet als Dankeschön übergeben.In der Direktion der Pflege der Lindenhofgruppe arbeiten mehr als 900 Mitarbeitende aus über 8 Nationen. Die Pflege der Lindenhofgruppe steht traditionell für eine engagierte, kompetente Pflege sowie innovative Ausbildungsangebote.Zur Audioserie: lindenhofgruppe.ch/passion-pflege (https://www.lindenhofgruppe.ch/de/tag-der-pflege/index.php)LindenhofgruppeDie Lindenhofgruppe zählt landesweit zu den führenden Listenspitälern mit privater Trägerschaft. In ihren drei Spitälern Engeried, Lindenhof und Sonnenhof werden jährlich über 140 000 Patientinnen und Patienten versorgt, davon rund 27 000 stationär. Die Spitalgruppe bietet neben einer umfassenden interdisziplinären Grundversorgung ein Spektrum der spezialisierten und hochspezialisierten Medizin an. Schwerpunkte des Leistungsangebots bilden die Orthopädie, Innere Medizin, Viszeralchirurgie, Frauenmedizin, Urologie, Neurochirurgie, Kardiologie, Angiologie/Gefässchirurgie, Onkologie, HNO, Radiologie, Strahlentherapie, Nephrologie und Notfallmedizin. Die Gruppe beschäftigt rund 2500 Mitarbeitende.Pressekontakt:Kontakt - Medienstelle der LindenhofgruppeE-Mail: medienstelle@lindenhofgruppe.chTelefon: +41 31 300 75 05lindenhofgruppe.chOriginal-Content von: Lindenhofgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058120/100906512