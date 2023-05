(shareribs.com) Frankfurt / New York 12.05.2023 - Technologiewerte können sich im deutschen Handel erholen, gestützt von Nordex und Infineon. An der Wall Street steht die NASDAQ unter Druck, Nvidia und AMD geben nach. Der DAX notiert am Nachmittag 0,5 Prozent fester bei 15.920 Punkten. Hier sind Rheinmetall, Siemens Energy und Infineon im Plus. BMW, HeidelbergCement und Vonovia geben nach. Der MDAX ...

