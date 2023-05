Sinovac Biotech Ltd. ("SINOVAC" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: SVA), ein führender Anbieter von biopharmazeutischen Produkten in China, kündete heute an, dass es seinen inaktivierten COVID-19-Impfstoff, CoronaVac(Originalstämme), an selbstzahlende Gruppen in Hongkong abgeben wird. Außerdem will das Unternehmen mit lokalen Hilfsorganisationen zusammenarbeiten, um mehr Kindern in Hongkong mithilfe von Spenden Zugang zu kostenlosen Schutzimpfungen gegen COVID-19 zu geben.

Am 31. März 2023 hat die Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong verkündet, dass 20 Hochrisikogruppen ab dem 20. April kostenlose Dosen von COVID-19-Impfstoffen erhalten können. Gruppen mit niedrigem Risiko, einschließlich Kindern, werden ihre Impfstoffe dann nur noch über den privaten Markt als Selbstzahler beziehen. Mit der Bereitstellung von CoronaVac erfüllt SINOVACs die Bedürfnisse von Gruppen mit niedrigem Risiko und geht gleichzeitig das Problem potenzieller zukünftiger Ausbrüche von COVID-19 an. Impftermine können direkt mit privaten medizinischen Einrichtungen und Kliniken vereinbart werden.

"Der kontinuierliche Kampf von SINOVAC gegen COVID-19 basiert auf unserer Mission, Impfstoffe bereitzustellen, um menschliche Krankheiten auszurotten", sagte Yin Weidong, Vorsitzender, Präsident und CEO von SINOVAC. "Von der Entwicklung des COVID-19-Impfstoffs bis zur Erlangung der Marktzulassung, vom Empfang der ersten CoronaVac-Lieferung vor 800 Tagen in Hongkong bis zur Einführung eines massiven öffentlichen Impfprogramms haben SINOVAC und Hongkong gemeinsam Schritte unternommen, um die Pandemie zu überwinden. SINOVAC verpflichtet sich auch in Zukunft der Erfüllung des Bedarfs von Bedürfnissen des Gesundheitswesens."

CoronaVac ist der erste COVID-19-Impfstoff, der gemäß der Notfallnutzungsliste der WHO schon bei Kleinkindern ab drei Jahren verwendet werden kann. Ab März 2023 wurde CoronaVac für den Einsatz in mehr als 60 Ländern, Regionen und internationalen Organisationen zugelassen. Das weltweite Angebot beträgt insgesamt mehr als 2,9 Mrd. Dosen.

Mehrere veröffentlichte Studien haben gezeigt, dass CoronaVac ein gutes Sicherheitsprofil für gesunde Personen sowie für Personen mit besonderen Krankheiten hat und einen schweren Verlauf oder Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19 effektiv verringert. Während des Ausbruchs der Omicron-Variante in Hongkong zeigte sich bei dreifach geimpften Erwachsenen ein über 90%iger Schutz vor einem schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf. Die Wirksamkeit des Impfstoffs bei einem mittelschweren bis schweren Verlauf kann bei Kindern im Alter zwischen 3 und 18 Jahren, die zwei Dosen erhalten haben, bis zu 95,8 betragen.

Krankenhausaufenthalte und die Langzeitfolgen von COVID-19 können insbesondere bei Kindern schwerwiegend sein und machen deutlich, wie wichtig zugängliche und erschwingliche Impfungen und Auffrischungen sind.

Während der fünften Welle der Pandemie in Hongkong 2022 analysierten Forscher der Universität Hongkong 1.144 Fälle von Kindern, die höchstens 11 Jahre alt waren und aufgrund von COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Die Analyse ergab, dass zwei Todesfälle (0,2 %) von 1.144 Fällen während der anfänglichen Omicron-Welle verzeichnet wurden. 21 Fälle (1,8 %) erforderten eine Aufnahme in die Kinderintensivstation, und das relative Risiko war für Omicron höher als für das Influenza-Virus. Die Anzahl der neurologischen Komplikationen betrug 15 bei Omicron und überstieg somit die Anzahl bei Influenza- sowie Parainfluenza-Viren.

Die langfristigen Folgen von Post-COVID-Erkrankungen, einschließlich des Multisystem-Entzündungssyndroms MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome) und Long-COVID, können bei Kindern zu anhaltenden Gesundheitsproblemen wie Schädigungen des zentralen Nervensystems, Gedächtnisstörungen und Schlaflosigkeit führen, selbst wenn sie sich von der ursprünglichen Infektion erholen. Die Auswirkungen auf die Gesundheit von Kindern dürfen daher nicht unterschätzt werden.

"Um das Risiko einer Infektion bei Kindern zu verringern und zu berücksichtigen, dass die Mehrheit der Kinder nicht zu der Prioritätsgruppe für kostenlose Auffrischungen gehört, hat SINOVAC einen Impfstoffspendenplan entwickelt", so Helen Yang, Chief Business Officer von SINOVAC. "Zunächst planen wir, Tausende kostenloser Dosen von CoronaVac für Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren in Hongkong bereitzustellen, darunter auch für Einheimische und Nicht-Einheimische. Auf der Suche nach Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit hat SINOVAC mit Organisationen in Hongkong gesprochen, um die Machbarkeit kostenloser Impfungen zu untersuchen. Wir hoffen, dass die lokale Community möglichst bald in den Genuss dieser Impfungen kommt."

Einige Regionen, einschließlich der meisten Märkte in Europa und Amerika, haben derzeit keinen Vorrat an inaktivierten COVID-19-Impfstoffen für Kinder. Somit stehen Eltern, die die Sicherheit und Wirksamkeit inaktivierter Impfstoffe vorziehen, wenige Optionen zur Verfügung. Um diesen Bedenken Rechnung zu tragen, beliefert SINOVAC den privaten Markt in Hongkong mit seinem inaktivierten COVID-19-Impfstoff und bietet damit eine praktikable Lösung für diese Patienten.

Datum Ereignis 28. Januar 2020 SINOVAC startet ein neues Forschungs- und Entwicklungsprojekt für einen neuen COVID-19-Impfstoff ein. 13. Juni 2020 SINOVAC kündete eine klinische Phase- I/II-Studie seines neuen COVID-19-Impfstoffs an, um nachzuweisen, dass der Impfstoff sicher und effektiv bei der Erzeugung neutralisierender Antikörper ist. 16. Februar 2021 Professor Lau Chak-sing, Koordinator des beratenden Expertenimpfausschusses von Hongkong, gab die Überprüfung der Ergebnisse der CoronaVac-Impfung durch den Ausschuss bekannt. Die Ergebnisse zeigten, dass die Vorteile von CoronaVac die Risiken überwogen. Der Ausschuss empfahl der Regierung den Impfstoff. 19. Februar 2021 Innerhalb von 72 Stunden nach der Empfehlung des beratenden Ausschusses traf die erste Charge von einer Million Dosen CoronaVac aus Beijing in Hongkong ein. Daraufhin startete Hongkong sein umfassendes COVID-19-Impfprogramm. 2. Juni 2022 CoronaVac wurde durch das Notfallnutzungslistenverfahren der WHO validiert. 20. Februar 2022 Die Spenden der SINOVAC-Stiftung in Hongkong unterstützten die lokalen Gemeinschaften im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie. 14. April 2022 In Zusammenarbeit mit der HKU und dem Gleneagles Hospital wurde der inaktivierte COVID-19-Impfstoff (Omicron-Variante) von SINOVAC für klinische Versuche in Hongkong zugelassen. 4. August 2022 Kinder im Alter zwischen 6 Monaten und 3 Jahren kamen für die Behandlung mit CoronaVacin Frage. Hongkong etablierte mehrere neue Impfzentren, damit die Bevölkerung so schnell wie möglich geimpft werden konnte. 16. Dezember 2022 CoronaVac wurde gemäß der Verordnung für Pharmazie und Giftstoffe Kapitel 138 in Hongkong vollständig registriert. Damit ist es einer der ersten COVID-19-Impfstoffe, die in Hongkong für eine offizielle Registrierung zugelassen wurden. 10. Mai 2023 SINOVAC gab die Bereitstellung des inaktivierten COVID-19-Impfstoffes CoronaVac (Originalstämme) an Hongkongs Privatmarkt mit Plänen bekannt, kostenlose COVID-19-Impfstoffe für Kinder zu spenden.

[1] HKSAR news.gov.hk: Professor Lo Chung Mos chinesischer Artikel vom 15. September 2022. https://www.news.gov.hk/chi/2022/09/20220915/20220915_145920_647.html

Über SINOVAC

Sinovac Biotech Ltd. (SINOVAC) ist ein in China ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung sowie die Herstellung und Vermarktung von Impfstoffen konzentriert, die vor menschlichen Infektionskrankheiten schützen.

Das Produktportfolio von SINOVAC umfasst u.a. Impfstoffe gegen COVID-19, gegen die durch das Enterovirus 71 (EV71) ausgelöste Hand-Fuß-Mund-Krankheit (HFMD), gegen Hepatitis A, Windpocken (Varizellen), Grippe, Poliomyelitis (Kinderlähmung), Pneumokokken-Erkrankungen, Mumps usw.

Der COVID-19-Impfstoff CoronaVac® wurde in mehr als 60 Ländern und Regionen weltweit zugelassen. Der Hepatitis-A-Impfstoff Healive® hat 2017 die Präqualifikationsanforderungen der WHO erfüllt. Inlive®, der Impfstoff gegen EV71, ist ein neuartiges Vakzin der "Kategorie 1 präventiver biologischer Produkte", der seit 2016 in China vermarktet wird. 2022 wurden der SINOVAC Totimpfstoff gegen Polio vom Sabin-Stamm (sIPV) und der SINOVAC Impfstoff gegen Windpocken von der WHO präqualifiziert.

SINOVAC war das erste Unternehmen, das die Zulassung für seinen H1N1-Grippeimpfstoff Panflu.1® erhielt, mit dem die Impfkampagne und das Bevorratungsprogramm der chinesischen Regierung ausgestattet wurden. Als einziges Unternehmen liefert es den Impfstoff Panflu® gegen die pandemische Grippe H5N1 für das Bevorratungsprogramm der chinesischen Regierung.

SINOVAC betreibt kontinuierlich die Erforschung und Entwicklung neuer Impfstoffe, hat weitere Kombinationsimpfstoffe in der Pipeline und erkundet laufend globale Marktchancen. SINOVAC beabsichtigt, den Handel und die Zusammenarbeit mit weiteren Ländern sowie mit Wirtschafts- und Branchenverbänden auszubauen und zu vertiefen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.sinovac.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230510005493/de/

Contacts:

Sinovac Biotech Ltd.

PR Team

pr@sinovac.com