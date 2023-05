Hamburg (ots) -Im Auftrag der Vorsitzenden des NDR Rundfunkrates, Sandra Goldschmidt, verbreitet der NDR nachfolgende Mitteilung. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Gremiengeschäftsstelle des NDR.Der NDR Rundfunkrat hat am 12. Mai 2023 turnusmäßig die zwölf Mitglieder des Verwaltungsrats neu gewählt. Aus Niedersachsen kommen Detlef Ahting, Marco Brunotte, Elisabeth Heister-Neumann, Ursula Helmhold, Benedikt Christian Hüppe und Dr. Hedda Sander. Aus Schleswig-Holstein sind gewählt Michael Saitner und Karola Schneider; aus Mecklenburg-Vorpommern Daniel Alff und Uta-Maria Kuder sowie aus Hamburg Inka Damerau und Rüdiger Hülskamp.Der Rundfunkrat selbst - bestehend aus 58 Vertreterinnen und Vertreter des öffentlichen Lebens aus den vier NDR Staatsvertragsländern - hatte sich bereits vor einem Jahr, am 3. Juni 2022, neu konstituiert. Die Amtszeit beider Gremien beträgt jeweils fünf Jahre.Sandra Goldschmidt, Vorsitzende des NDR Rundfunkrats: "Auf die Gremien kommen anspruchsvolle Aufgaben nicht nur im Zusammenhang mit dem Medienänderungsstaatsvertrag, sondern auch in den notwendigen Veränderungsprozessen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu. Ich wünsche den gewählten Verwaltungsratsmitgliedern eine glückliche Hand bei den anstehenden Herausforderungen und danke allen ausscheidenden Mitgliedern für ihre engagierte Arbeit."Der NDR Verwaltungsrat überwacht laut NDR Staatsvertrag die Geschäftsführung des Intendanten; das Gremium übt die Finanz- und Managementkontrolle aus. Ihre Zustimmung müssen die ehrenamtlich tätigen Verwaltungsratsmitglieder insbesondere auch bei wichtigen Personalentscheidungen geben.Mit der Neukonstituierung scheiden neun Mitglieder aus dem Verwaltungsrat aus: Ulf Birch, Dr. Thea Dückert, Eckhard Gorka, Uwe Grund, Sigrid Keler, Regina Möller, Dr. Volker Müller, Silva Seeler und Dr. Joachim Wege.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkGremienbüroRothenbaumchaussee 13220149 Hamburggremienbuero@ndr.deOriginal-Content von: NDR Rundfunkrat/NDR Verwaltungsrat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165131/5508135