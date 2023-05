DJ Pernod Ricard stellt Aktivitäten in Russland ein

Von Mauro Orru

PARIS (Dow Jones)--Pernod Ricard will alle Aktivitäten in Russland einstellen und ist damit das jüngste westliche Unternehmen, das nach dem Einmarsch in die Ukraine einen Rückzug aus dem Land ankündigt. Der französische Getränkekonzern teilte am Freitag mit, dass er den Vertrieb seines Portfolios in Russland in den kommenden Monaten stoppen werde - ein weiterer Schritt, nachdem er Ende April den Export seiner internationalen Marken in das Land eingestellt hatte. "Wir prüfen, wie wir unsere lokale Organisation im Lichte dieser Entscheidungen anpassen können, wobei wir alle lokalen gesetzlichen Vorschriften einhalten", so das Unternehmen in einer Erklärung.

