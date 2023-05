Changsha, China (ots/PRNewswire) -Die dritte Changsha International Construction Equipment Exhibition (CICEE, 3. Internationale Ausstellung von Bauausrüstungen in Changsha), die vier Tage dauern wird, begann am Morgen des 12. Mai im Internationalen Konferenzzentrum von Changsha.Die Ausstellung unter dem Motto "High-end, Intelligent und Green -- the New Generation of Construction Equipment" (Spitzenklasse, intelligent und grün -- die neue Generation der Bauausrüstungen) hat nach der Kehrtwende der COVID-19-Reaktionsrichtlinien des Landes die größtmögliche Größe für die Bauausrüstungsindustrie in China und stellt auch ein großes Ereignis im Bereich der Bauausrüstungen weltweit dar.Laut dem Organisationskomitee sind auf der CICEE 35 der weltweiten Top 50 Bauausrüstungsunternehmen sowie 1.500 weitere Aussteller mit mehr als 20.000 Produkten vertreten. Während der Ausstellung wird es eine tiefgehende Präsentation neuer Produkte, Technologien und Ideen im Bereich der Bauausrüstungen geben, darunter mehr als 30 neue Produkte, die weltweit erstmals von Herstellern von grundlegenden Maschinen vorgestellt werden, und mehr als 200 neue Technologien, die ebenfalls erstmals vorgestellt werden. 1.000 neue Technologien und Produkte werden von unterstützenden Unternehmen freigegeben und 120 innovative Produkte und Technologien werden weltweit eingeführt.Als eine Ausstellung mit einer äußerst soliden industriellen Marktpräsenz und der größtmöglichen Größe für Hunan ist die CICEE ein glitzerndes Schaufenster für Hunan. Im Laufe der letzten Jahre hat sich Changsha zur größten Bauausrüstungsbasis in China entwickelt. Changsha ist Heimat der fünf Giganten, darunter Sany, Zoomlion, Sunward, CRCHI und SINOBOOM, die zu den Top 50 der Global Top gehören. Von dort kommt die Hälfte der Bauausrüstungen in China und die Stadt bekleidet gleichzeitig eine wichtige Rolle auf der internationalen Bühne.Links zu Bildanhängen:Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=440726Bildunterschrift: Die 3. Changsha International Construction Equipment ExhibitionFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2075990/Exhibition.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-dritte-changsha-international-construction-equipment-exhibition-startet-301823576.htmlPressekontakt:Herr Zou,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: The Organizing Committee of CICEE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169804/5508145