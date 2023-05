Die Aktie von BioNTech hat in den vergangenen Monaten fast nur eine Richtung gekannt: die nach unten. Bis auf fast 100 Dollar hat das Papier korrigiert. An dieser wichtigen Marke hat die Aktie aber nun wieder nach oben gedreht. Derzeit geht es gut drei Prozent hoch auf 105,80 Dollar.Neue fundamentale Impulse gibt es zwar nicht, in den kommenden Monaten stehen jedoch einige wichtige News an. Analyst Zhiqiang Shu von der Privatbank Berenberg erklärte hierzu: "Die Pipeline im Bereich der Onkologie ...

