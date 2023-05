MÜNCHEN (IT-Times) - Die IT- und Technologie-Beratungsgesellschaft Nagarro hat heute bekannt gegeben, den eigenen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2023 anzupassen. Das IT- und Technologie-Beratungsunternehmen Nagarro S.E. (ISIN: DE000A3H2200) kündigte heute nach Börsenschluss an, den eigenen...

Den vollständigen Artikel lesen ...