Werft Konfetti und zündet rosa Kerzen an: Am 13. September dieses Jahres wird das Kosmetikmarkenunternehmen Mary Kay 60Jahre alt. Zu diesem Anlass bittet das Markenunternehmen unabhängige Mary-Kay-Kosmetikberaterinnen aus aller Welt, ihre persönlichen Mary-Kay-Erfahrungen in den sozialen Medien unter dem Hashtag MaryKay60 zu teilen. Die Kampagne 60 Years of Stories" wird anlässlich des diamantenen Unternehmensjubiläums lanciert und ehrt die Millionen von Unternehmerinnen, die den Auftrag von Mary Kay Ash weiterführen, Frauen damals, heute und auch künftig zu stärken.

Mary Kay is asking independent beauty consultants from around the world to share their Mary Kay stories on social media using hashtag MaryKay60. (Photo: Mary Kay Inc.)

Zum Auftakt der Kampagne erzählt das Markenunternehmen zunächst die eigentliche Geschichte: die Geschichte seiner berühmten Gründerin Mary Kay Ash. In einem 40-minütigen Podcast-Special wird die Geschichte von Mary Kay Ash in allen Einzelheiten erzählt, einschließlich bisher unveröffentlichter Berichte, Interviews und Einblicke über die legendäre Unternehmerin. Damals. Jetzt. Für immer. Die "Mary Kay Ash Story" ist ab heute, dem Geburtstag von Mary Kay Ash, auf Spotify und auf anderen Podcast-Websites verfügbar.

Zusätzlich zu dem Audio-Special sind ab sofort Videos mit verschiedenen Mary-Kay-Unternehmerinnen auf den offiziellen Social-Media-Kanälen von Mary Kay und auf MaryKay.com verfügbar. Weitere Videos werden im Laufe des Jahres veröffentlicht.

"Das 60-jährigeUnternehmensjubiläum von Mary Kay wird mit großer Spannung erwartet", so Nathan Moore, President des Bereichs Global Sales and Marketing von Mary Kay. "Dies ist eine bemerkenswerte unternehmerische Leistung und ein Beweis für die Stärke unserer Marke. Doch im Grunde ist dies ein Fest für unsere unabhängigen Kosmetikberaterinnen. Ohne ihr Engagement, ihren Unternehmergeist und ihre Hilfsbereitschaft hätten wir nicht einmal sechs Monate durchgehalten geschweige denn 60 Jahre! Mit der Kampagne "60 Years of Stories" würdigen wir ihren Werdegang im Vorfeld unseres großen Tages."

Doch das ist noch nicht alles, denn damit gibt sich Mary Kay nicht zufrieden. Auch die Lichter des Broadways werden in Pink erstrahlen: In New York wird am Times Square in den kommenden Wochen alle 15 Minuten ein ganz besonderes Video zum 60-jährigenJubiläum von Mary Kay gezeigt.

"Wir haben mit unseren Jubiläumsfeierlichkeiten gerade erst begonnen", so Moore weiter. "Die Gründerin unseres Unternehmens, Mary Kay Ash, hat bekanntlich um ihr eigenes Alter immer ein kleines Geheimnis gemacht. Doch dieses Jubiläum hätte sie, so wie wir, sicher mit großem Stolz gefeiert."

