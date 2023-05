ATX Charttechnik-Ausblick aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der ATX verliert auf Wochensicht 3% und fällt damit wieder unter die 3.200- Nach einem starken Wochenstart und dem Sprung über die 3.200-Punkte-Marke gibt der österreichische Leitindex seine Gewinne teilweise wieder an, letztendlich bleibt ein Plus 0.7% auf Wochensicht. Der ATX ist noch immer zwischen seinen gleitenden Durchschnitten der letzten 50 bzw. 200 Tage gefangen. Beide Linien kommen dem Index immer näher, ein Ausbruch ist für die nächste Woche zu erwarten. Die kurzfristigen technischen Indikatoren zeigen sich uneinheitlich, positiv zu interpretieren ist das Parabolic System, dass einen kurzfristen Aufwärts- trend zu erkennen glaubt. Auch in der nächsten Woche sehen wir den ATX weiterhin am ehesten zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...