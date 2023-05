Ausschnitt aus dem aktuellen Marktauslbick von Raiffeisen Research: Nachdem es die letzten Wochen in sich hatten - von Sorgen über eine etwaige Bankenkrise bis hin zu den jeweiligen Leitzinsanhebungen der Fed und EZB - ging es in den vergangenen Tagen deutlich ruhiger an den internationalen Aktienmärkten zu. Mit allein den US-Inflationsdaten auf der makroökonomischen Seite waren die Kursbewegungen der sowohl europäischen als auch US-Börsen primär unternehmensgetrieben. Dabei tendierten die großen globalen Aktienbenchmarks in den letzten fünf Handelstagen mehrheitlich fester. Mit einem ähnlich spärlich gefüllten Makrokalender wird der Ton an den Aktienmärkten in der kommenden Woche wohl ebenso von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...