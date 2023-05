Es fehlt an den Märkten noch immer an nachhaltigen Impulsen und nicht wenige Titel stehen da weiterhin unter Druck. In nicht wenigen Fällen träumen die Bullen aber von einem möglichen Turnaround, und das längst nicht immer ohne gute Gründe. Tatsächlich gibt es einige interessante Entwicklungen zu beobachten, die sich in naher Zukunft bei den Aktienkursen bemerkbar machen könnten.Für viel Aufsehen sorgte gestern etwa Elon Musk mit der Ankündigung, schon in rund sechs Wochen seinen Posten als Chef von Twitter aufzugeben. Eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...