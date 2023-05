DJ PTA-News: medondo holding ag: medondo AG begleitet Digitalisierung kieferorthopädischer Praxen auf Align DACH Summit 2023 - Align Technology und medondo präsentieren Onlineterminbuchung in der Invisalign® Anwendersuche

München (pta/12.05.2023/22:41) - Pressemitteilung

medondo AG begleitet Digitalisierung kieferorthopädischer Praxen auf Align DACH Summit 2023 - Pilotprojekt stößt auf Begeisterung

Align Technology und medondo präsentieren Onlineterminbuchung in der Invisalign® Anwendersuche

Hannover, 11.05.2023 - Als Wegbegleiter für erfolgreiche Praxen mit dem Fokus auf Digitalisierung nahm die medondo AG an der Align DACH Summit 2023 am 28. und 29. April in München teil. Etwa 400 Kieferorthopäd:innen und Praxismitarbeitende aus Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz versammelten sich zu dem zweitägigen Event zum Thema "Mit kieferorthopädischem Fachwissen auf die Pole-Position".

"Wir sind stolz, dass wir als einer von zwei Partnern an der Align DACH Summit 2023 teilnehmen durften", so Kai Meyer-Spradow, CEO der medondo AG. "Eine sensationelle Veranstaltung, die das Gefühl des Aufbruchs transportiert."

Mit ihrem aktuellen Pilotprojekt tragen medondo und Align Technology entscheidend zu diesem Aufbruch bei. Ziel des Projekts ist die Optimierung des Patient:innen-Service in der Online Invisalign® Anwendersuche mittels Online-Terminvergabe. Die Integration der Praxismanagementsoftware medondo coordinator in die Invisalign® Anwendersuche ermöglicht die schnelle und einfache Onlinebuchung von Arztterminen. So können potenzielle Patient:innen über die Invisalign® Anwendersuche ihre Wunschpraxis finden und im gleichen Schritt einen Praxisbesuch vereinbaren.

Diese Weiterentwicklung des Patient:innen-Service begünstigt wiederum die Gewinnung neuer Patient:innen für Invisalign® Anwenderpraxen. Mit dem medondo coordinator sparen Praxisinhaber:innen darüber hinaus manuelle Aufwände bei der Terminvergabe und können mithilfe des intelligenten und automatisierten Terminmanagements im medondo coordinator ihre Praxisauslastung optimieren.

"Noch ist es zu früh, um auf Basis der bisher gesammelten Daten eine konkrete Bewertung zum Projekterfolg abzugeben", so Nuray Misteli, General Manager Orthodontist Channel DACH bei Align Technology, die das Projekt auf der Align DACH Summit vorstellte. Überzeugt sei sie allerdings, dass dies schon bald unsere Zukunft ist".

Über medondo

Als Wegbegleiter für erfolgreiche Praxen entwickelt medondo innovative Lösungen, die auf Basis digitaler Technologien und zukunftssicherer Konzepte für effiziente Arbeitsabläufe sorgen. Ziel ist es, den Praxisalltag so zu gestalten, dass das Praxisteam entlastet wird und mehr Zeit für das Wesentliche hat: die Patient:innen. Mit einem umfassenden Lösungsportfolio aus Software-, Beratungs- und Schulungsangeboten deckt medondo die drei erfolgsentscheidenden Kernbereiche Praxismarketing, Praxismanagement und Praxisentwicklung ab. Mit langjähriger Erfahrung der Ärzt:innen im medizinischen Beirat, der engen Zusammenarbeit mit 50 zukunftsorientierten Kooperationspraxen sowie international führenden Medizinunternehmen, wie Align Technology, begegnen medondo Lösungen zielgerichtet den Wünschen und Bedürfnissen von Praxisteams. Die medondo AG mit Sitz in Hannover wurde im September 2018 auf Initiative führender Fachzahnärzte gegründet, um zusammen mit branchenerfahrenen IT-Expert:innen die Zukunft des Medizinsektors aktiv zu gestalten. Das kontinuierlich wachsende Team besteht derzeit aus 35 Mitarbeitenden.

Pressekontakt

presse@medondo.com

medondo AG

Am Graswege 6

30169 Hannover

Ansprechpartner medondo AG

Kai Meyer-Spradow

CEO der medondo AG

kai.meyer-spradow@medondo.com

