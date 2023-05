DJ PTA-Adhoc: Swiss Estates AG: Publikation des Geschäftsberichts 2022 für kurze Zeit aufgeschoben - Klärung von unterschiedlichen Auffassungen betreffend der Berichterstattung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Freienbach (pta/12.05.2023/23:40) - Swiss Estates AG beabsichtigte per heute den geprüften Geschäftsbericht 2022 vorzulegen und hat diesen auch seit einiger Zeit erstellt und der Revisionsstelle übermittelt sowie dazu die insgesamt notwendigen Angaben vollständig geliefert. Allerdings ergaben sich im Verlauf der laufenden Woche unterschiedliche Auffassungen betreffend der Beurteilung von prozessualen Risiken im Anhang zu den Jahresrechnungen, was nun leider in den nächsten Tagen geklärt werden muss. Diese unterschiedlichen Auffassungen finden auf rein fachlicher, mithin theoretischer, Ebene zwischen den Wirtschaftsprüfern statt und haben nach Auffasssung der Geschäftsleitung nur wenig Bezug zu den essentiellen Aspekten der Berichterstattung und den wirtschaftlichen Realitäten. Bedauerlich ist, dass Swiss Estates AG erst sehr spät über die nicht nachvollziehbaren divergierenden Auffasssungen orientiert wurde. Aus diesem Grund hat sich die Publikation des geprüften Jahresberichts 2022 leider verzögert.

Wir rechnen damit, den geprüften Geschäftsbericht im Verlauf der kommenden Woche vorlegen zu können und entschuldigen uns gegenüber unseren Stakeholdern, und insbesondere gegenüber der Aktionärinnen und Aktionären, für die für uns nicht vorhersehbare und von Dritten verursachte Verzögerung. Der geprüfte Geschäftsbericht 2022 wird unmittelbar nachdem die Revisionsstelle die ausstehenden Testate erstellt und übermittelt hat veröffentlicht. Der Zeitpunkt der Generalversammlung wird dann, abhängig davon wann der geprüfte Geschäftsberich 2022 vorliegt, festgelegt.

Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen der grösseren Städte. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben ("Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial"), d.h. erworbene Renditeimmobilien werden langfristig gehalten und weiterentwickelt.

Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Swiss (www.bxswiss.com) kotiert.

- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN

- Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP

Namenaktien unterliegen strengen Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland.

Die Partizipationsscheine der Swiss Estates AG sind auch an der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) im Primärmarkt in den Handel einbezogen (TICKER WAG / ISIN CH0019304531 / WKN A0MJ3Y).

Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen und können somit auch durch Personen im Ausland erworben und gehalten werden.

