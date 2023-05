Für ein ausgewogen diversifiziertes Depot braucht es Aktien aus verschiedenen Branchen und Ländern. Im Schwerpunkt der aktuellen AKTIONÄR-Ausgabe finden Sie 10 Aktien, mit denen Sie eine gute Bandbreite abdecken. 3 davon sind starke Dividendenaktien, für die neben der regelmäßigen Gewinnbeteiligung noch einiges mehr spricht.Die 3 Unternehmen mit Sitz in Frankreich, Irland beziehungsweise den USA schütten vierteljährlich ihre Dividende an die Aktionäre aus. So können Sie mit dem Kauf bis Ende Mai ...

